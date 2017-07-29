Бусыгин: заезд с Головнёй в любом случае будет красивым

Гонщик Russian Drift Series Павел Бусыгин дал комментарий в преддверии парного заезда с Алексеем Головнёй поделился ощущениями.

«Я уже много раз ездил с Алексеем, получались очень красивые заезды с разным исходом, и я выигрывал, и он. Я думаю, это в любом случае будет красиво, а кто победит сейчас — покажет время. Машина очень сильно перегревается в такую погоду, и приходится с этим бороться разными методами. Но это не критично», — заявил Бусыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ольге Селезнёвой.