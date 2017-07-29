«Заубер» не исключает, что в 2018 году за него может выступать пилот «Феррари»

В «Заубере» не исключают возможности появления в команде пилота, связанного с «Феррари», в 2018 году. Однако пока такой договорённости между командами нет. Ранее «Заубер» договорился со «Скудерией» о поставке моторов.

«Ещё слишком рано обсуждать пилотов. Мы только в четверг подписали соглашение с „Феррари“, и пилоты не входят в наш контракт. В ближайшие недели мы обсудим пилотов», — заявил глава команды Фредерик Вассёр Grand Prix.

В нынешнем сезоне за «Заубер» две гонки провёл резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци.