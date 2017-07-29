К. Уильямс: ди Реста будет нервничать, но я в нём уверена

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс уверена, что резервный пилот Пол ди Реста справится с заменой Фелипе Массы на Гран-при Венгрии.

«Уверена, что он будет нервничать. Но Пол опытный пилот, и я крайне рада, что у нас есть гонщик его опыта и уровня, пусть он и не выступал в последнюю пару лет. Он ездил в эру гибридных болидов, ездил на нашей машине, так что я в нём уверена.

Конечно, ему будет тяжело. Он не тренировался, и ему придётся выезжать сразу в квалификации. Конечно, нервы сыграют роль, у него мало времени на подготовку. Но если кто-то может с этим справиться, то это Пол", — цитирует Уильямс Autosport.