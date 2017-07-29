Масса: жаль пропускать Венгрию, но я чувствую себя больным

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал своё отстранение от участия в Гран-при Венгрии по состоянию здоровья. Бразильца заменит Пол ди Реста.

«Я чувствовал себя в машине не слишком хорошо, чувствовал себя больным. Очень грустно, ведь я хотел выступать, бороться за команду. Для меня Венгрия особенное место. Надеюсь на всё лучшее для Пола. Мне надо немного отдохнуть и лучшим образом подготовиться к возвращению в Спа. Спасибо большое за поддержку. Увидимся в Спа», — приводит слова Массы официальный «Твиттер» «Уильямса».