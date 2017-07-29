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Масса: жаль пропускать Венгрию, но я чувствую себя больным

29 июля 2017, суббота. 14:52. Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал своё отстранение от участия в Гран-при Венгрии по состоянию здоровья. Бразильца заменит Пол ди Реста.

«Я чувствовал себя в машине не слишком хорошо, чувствовал себя больным. Очень грустно, ведь я хотел выступать, бороться за команду. Для меня Венгрия особенное место. Надеюсь на всё лучшее для Пола. Мне надо немного отдохнуть и лучшим образом подготовиться к возвращению в Спа. Спасибо большое за поддержку. Увидимся в Спа», — приводит слова Массы официальный «Твиттер» «Уильямса».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
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