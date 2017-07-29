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Феттель выиграл квалификацию Формулы-1 в Венгрии, Хэмилтон — 4-й, Квят — 13-й

29 июля 2017, суббота. 16:04. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1. Вторым стал его напарник Кими Райкконен. С третьего места в гонке стартует Валттери Боттас на «Мерседесе». Льюис Хэмилтон стал четвёртым.

Отметим, что по ходу квалификации несколько раз обновлялся рекорд трассы «Хунгароринг».

Россиянин Даниил Квят не смог пробиться в третий сегмент, оставшись на 13-м месте.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Кими Райкконен («Феррари»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Стоффель Вандорн («Макларен»)
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

Выбыли во втором сегменте:

11. Джолион Палмер («Рено»)
12. Эстебан Окон («Форс Индия»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Серхио Перес («Форс Индия»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)

Выбыли в первом сегменте:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Лэнс Стролл («Уильямс»)
18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
19. Пол ди Реста («Уильямс»)
20. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Венгрии
Новости. Авто
29 июля 2017, суббота
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