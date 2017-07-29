Маркелов: не виню Роуленда — виню себя

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал свой сход в первой гонке венгерского этапа Формулы-2 после борьбы с Оливером Роулендом за победу.



«Мы с тренером говорим: „Вздохни ещё раз“, — когда дело касается принятия какого-то решения. Возможно, мне стоило подумать про это! Но это гонки. Я увидел возможность, у меня была DRS, и я атаковал, потому что, определённо, имел скорость для победы. Роуленд поехал вправо, но я уже сделал то же самое и в итоге оказался на траве, после чего просто стал пассажиром. Он никогда не собирался открывать мне дверь, так что я не виню его, я виню себя», — приводит слова Маркелова пресс-служба Russian Time.