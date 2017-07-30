Седых: машина кипела ещё на холодном масле, но не подвела

Пилотесса Российской дрифт серии Екатерина Седых прокомментировала своё возвращение в РДС в Рязани. Седых не сумела пробиться на пятом этапе в топ-16.



«Я очень рада, что мне удалось вернуться на „РДС-Запад“, благодарю своих спонсоров — тех, кто меня поддержал. Это замечательная трасса, хорошая инфраструктура, и клёво, что я здесь присутствую. И жаль, что в Нижний Новгород я не смогу поехать.



Мне на моей маломощной 500-сильной машине тут было тяжело. Учитывая, что у меня ещё и проблемы с мотором возникли уже в тренировочный день в четверг. Обнаружили, что есть трещина, и когда я выезжала на машине, там температура уже была 120 градусов, то есть она уже кипела вовсю ещё на холодном масле. Каждый свой заезд я думала, что он будет крайний, вот-вот и машина прикажет долго жить. Благодаря поддержке, свечам и работе механиков она меня не подвела, отработала как могла. Я горжусь своей командой и машиной.



Внутри машины температура просто ужасная, там более 60 градусов, и когда сидишь там полностью в экипировке, — в комбинезоне, в белье и в шлеме — ощущение, что по тебе просто ручьём бежит пот, температура около 80, и ты просто уже варишься. Очень тяжело, очень жарко и сложно. Радует только то, что в целом заезд длится около 40 секунд. Но эти сорок секунд — это просто на пределе. Это ещё тот момент выживания», — заявила Седых в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ольге Селезнёвой.