Фряйнс: думал, Буэми поблагодарит меня. Иногда его поступки нелепые

Гонщик «Андретти» Робин Фряйнс признался, что был сильно удивлён претензиями в свой адрес со стороны представителя «Рено е.ДАМС» Себастьена Буэми после первой гонки Формулы-Е в Монреале. Швейцарец считал, что Фряйнс слишком жёстко вёл борьбу на старте, причём сначала Буэми перепутал Фряйнса с его напарником Антонио да Коштой и начал жаловаться португальцу.

«Я думал, что он собирается поблагодарить меня, потому что я прошёл его в первом повороте, но затем во втором повороте он вернул его обратно, потому что я заблокировал колёса и постарался избежать контакта с ним. Но когда я делал это, то на самом деле сумел вернуться вперёд. Потом спустя пять или шесть кругов он был позади меня, и я решил позволить ему проехать, так что я не знаю, насчёт чего он плачет. Я имел выбор и решил сделать всё, чтобы не ударить его. Иногда какие-то поступки в его исполнении нелепые. Он должен был поблагодарить меня, так что его реакция озадачивает», — приводит слова Фряйнса Autosport.