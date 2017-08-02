Феттель — лучший во второй день тестов Ф-1 в Венгрии, Кубица — 4-й, Квят — 6-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 на «Хунгароринге». Вторым стал гонщик программы развития «Макларена» Ландо Норрис. Третье место у Кими Райкконена на «Феррари».

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица на «Рено» показал четвёртый результат. Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» стал шестым.

Формула-1. Венгрия. Тесты. Второй день

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:17.124 (40 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.385 (91)

3. Кими Райкконен («Феррари») — 1:17.842 (60)

4. Роберт Кубица («Рено») — 1:18.572 (142)

5. Карлос Сайнс («Торо Россо») — 1:18.850 (68)

6. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:19.116 (54)

7. Лукас Ауэр («Форс Индия») — 1:19.242 (49)

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.391 (90)

9. Никита Мазепин («Форс Индия») — 1:19.692 (48)

10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:20.337 (107)

11. Лука Гьотто («Уильямс») — 1:20.414 (161)

12. Сантино Ферруччи («Хаас») — 1:20.994 (116)

13. Нобухару Мацусита («Заубер») — 1:21.998 (121).