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Феттель — лучший во второй день тестов Ф-1 в Венгрии, Кубица — 4-й, Квят — 6-й

2 августа 2017, среда. 19:06 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 на «Хунгароринге». Вторым стал гонщик программы развития «Макларена» Ландо Норрис. Третье место у Кими Райкконена на «Феррари».

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица на «Рено» показал четвёртый результат. Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» стал шестым.

Формула-1. Венгрия. Тесты. Второй день

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:17.124 (40 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.385 (91)
3. Кими Райкконен («Феррари») — 1:17.842 (60)
4. Роберт Кубица («Рено») — 1:18.572 (142)
5. Карлос Сайнс («Торо Россо») — 1:18.850 (68)
6. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:19.116 (54)
7. Лукас Ауэр («Форс Индия») — 1:19.242 (49)
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.391 (90)
9. Никита Мазепин («Форс Индия») — 1:19.692 (48)
10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:20.337 (107)
11. Лука Гьотто («Уильямс») — 1:20.414 (161)
12. Сантино Ферруччи («Хаас») — 1:20.994 (116)
13. Нобухару Мацусита («Заубер») — 1:21.998 (121).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 тесты Формулы-1
Новости. Авто
2 августа 2017, среда
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