Норрис: мне удалось протестировать всё, о чём просили в «Макларене»

Тестовый пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от работы на тестах в Венгрии.



«Это был очень интересный для меня день, которого я ждал довольно давно. Это был очень продуктивный день для всех нас. Мне удалось провести все тесты, о которых команда просила меня, и всё прошло хорошо.



Привыкать к машине было сперва непросто, но к концу дня я чувствовал себя комфортно. Я проехал много кругов, и мне понравился этот опыт. Я хочу сказать большое спасибо команде за предоставленную возможность. Надеюсь, она будет одной из многих», — цитирует Норриса пресс-служба «Макларена».