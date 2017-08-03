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Чагин: о выставлении капотника на «Дакаре» примем решение после осенних тестов

3 августа 2017, четверг. 14:57 Авто

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, как обстоят дела с капотной версией грузовика и будет ли он использоваться на «Дакаре-2018».

«Продолжаем работу. Двигатель же будет новый — такой, как у Димы (Стоникова) на «Шёлковом пути». Надо перекомпоновать машину, посмотреть на осенних тестах, как капотник себя покажет. Тогда будет решение по «Дакару-2018 », — рассказал Чагин в интервью «Чемпионату».

Руководитель команды признал, что в рамках подготовки к грядущему «Дакару» команде придётся изрядно потрудиться, компонуя различные новые элементы: «Да, будем обсуждать, проверять различные узлы. И к «Дакару» постараемся выбрать наилучшие настройки. Если будем стоять на месте, то проиграем. Даже если внешне кажется, что машина осталась прежней, то внутри могут быть какие-то новинки – сцепление, ещё что-то. Просто это не видно. Каждая мелочь влияет на результат. Всё нужно испытать».

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Доминаторы «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, а также руководитель гонки Владимир Чагин — о победе, сложностях и будущем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
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