Штайнер: Формула-E не угрожает Формуле-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер полагает, что, невзирая на рост интереса к Формуле-E со стороны поставщиков силовых установок, она по-прежнему не угрожает популярности Формулы-1.

«Я вижу, что это ещё одна дополнительная серия, но я не вижу никакой угрозы. Формула-1 по-прежнему в очень хорошем положении. Это вишенка на торте. Да, Формула-E сейчас в тренде. Все хотят быть частью этого движения, что можно понять. Но когда в чемпионат вовлечено семь или восемь поставщиков, невозможно выиграть каждому. На данный момент они не привлекают интерес большого количества зрителей, поэтому не знаю, как они могут стать доходными. К тому же в Формуле-1 собраны все лучшие пилоты.

Если это действительно станет угрозой, то самый простой путь — воспользоваться электромоторами, у нас отличная платформа. Как бы то ни было — всё сводится к Формуле-1. Я могу понять интерес к Формуле-E, это очень модно сейчас. Что касается «Мерседеса» и «Порше», то в Формуле-E они потратят гораздо меньше денег, чем в DTM или WEC», — приводит слова Штайнера Autosport.