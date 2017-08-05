Росси: я всегда поражался жизненной силе Анхеля Ньето

Пилот команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси почтил память известного испанского гонщика Анхеля Ньето, скончавшегося 3 августа.



Многократный чемпион мира скончался от отёка головного мозга, ставшим следствием трам, полученных в результате аварии, в которую он угодил на квадроцикле. Ньето принимал участие в гонках мото Гран-при с 1964 по 1986 год и завоевал 13 титулов в разных категориях.



«Это плохие новости для нашего мира, потому что Анхель был особенным, благодаря своей харизме, не только из-за побед в 13 чемпионатах, но и из-за своих человеческих качеств.

Я считал невероятным то, какой жизненной силой обладал Анхель в свои 70 лет. На прошлой неделе его мать отметила столетие, и она всё ещё в хорошей форме.



Я помню, как лет десять назад мы пошли с ним на ужин, и спустя десять часов или что-то около того после прихода на вечеринку, я чувствовал себя разрушенным к пяти утра и хотел спать. Но Анхель сказал мне: «Нет, никуда не уходи и не ложись спать, мы должны отправиться в другое место». И я сказал: «Чёрт, ему 65 лет, а он всё ещё живёт на полную». Думаю, это наилучшим образом характеризует Анхеля», — цитирует Росси Crash.