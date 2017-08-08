Росси остался доволен тестами в Чехии

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси остался доволен тестовым днём в Брно, по итогам которого он показал лучшее время на круге. Тесты прошли на следующий день после гонки Гран-при Чехии.



«Я очень счастлив, потому что я давно не был первым на тестах, проходящих по понедельникам. Обычно, мне не нравится проводить тесты по понедельникам, это тяжёлая часть моей работы. Но это важно, потому что мы провели хороший уик-энд, показав хорошую скорость. Быть на первом месте — это всегда здорово.



Среди тестируемых элементов был обтекатель, который хорошо работал. У меня были хорошие ощущения от его использования, но это зависит и от трека. Я думаю, что на такой трассе, как в Австрии, этот обтекатель будет очень важен. Мне нравится работа вилки, потому что она хорошо зарекомендовала себя в смене направлений, и байк становится всё легче и легче, так что это хорошие обновления», — цитирует Росси пресс-служба команды.