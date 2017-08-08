175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Росси остался доволен тестами в Чехии

8 августа 2017, вторник. 11:27 Авто

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси остался доволен тестовым днём в Брно, по итогам которого он показал лучшее время на круге. Тесты прошли на следующий день после гонки Гран-при Чехии.

«Я очень счастлив, потому что я давно не был первым на тестах, проходящих по понедельникам. Обычно, мне не нравится проводить тесты по понедельникам, это тяжёлая часть моей работы. Но это важно, потому что мы провели хороший уик-энд, показав хорошую скорость. Быть на первом месте — это всегда здорово.

Среди тестируемых элементов был обтекатель, который хорошо работал. У меня были хорошие ощущения от его использования, но это зависит и от трека. Я думаю, что на такой трассе, как в Австрии, этот обтекатель будет очень важен. Мне нравится работа вилки, потому что она хорошо зарекомендовала себя в смене направлений, и байк становится всё легче и легче, так что это хорошие обновления», — цитирует Росси пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
8 августа 2017, вторник
11:27 Росси остался доволен тестами в Чехии
10:30 WRC. Лехтинен покинул пост спортивного директора «Тойоты»
09:57 В Формуле-Е надеются на приход японского и американского производителей
00:16 Леклер может выступить на Гран-при Макао
7 августа 2017, понедельник
23:38 З. Браун: выступление Алонсо на этапе IndyCar в Сономе? Полное безумие
22:52 Маркес предложил использовать в MotoGP «леденцы», как в Формуле-1
21:31 Росси — лучший на тестах в Брно, Маркес — второй
20:55 Квят представил свой официальный сайт
20:47 Мацусита: Формула-1 напомнила Супер Формулу
19:58 Грожан: было бы здорово однажды вернуться в «Рено»
18:49 Масса: не вижу причин не остаться в Формуле-1 после 2017 года
17:40 Отец Стролла может купить «Форс Индия»
17:15 Хорнер: сейчас нет смысла говорить о долгосрочном контракте с Ферстаппеном
16:51 Штайнер: прошлогодняя жертва «Хааса» позволила избежать спада в 2017-м
16:06 Лоу: возврат Льюисом позиции Боттасу? Такие поступки запоминаются навсегда
14:58 В Монце связывают рост продаж билетов на ГП Италии с формой «Феррари»
14:05 У Боттаса нет плана «Б» на 2018 год в случае потери места в «Мерседесе»
13:40 Феттель не желает подписывать трёхлетний контракт с «Феррари» на € 120 млн
13:34 Макар Юрченко выступит на пятом этапе RSBK в Нижнем Новгороде
13:10 В «Хонде» считают, что могут опередить «Рено» до конца сезона-2017 в Ф-1
12:55 Шешенин и Гаврилов одержали победы на пятом этапе РСКГ
12:39 Кэри желает видеть борьбу за чемпионство в Ф-1 до последней гонки сезона
12:01 Стюарт — о «гало»: когда-то так же яростно критиковали закрытые шлемы
11:20 Лоренсо: на пит-стопе у «Дукати» оказался не готов второй мотоцикл
10:26 Ферстаппен и Риккардо отправились в отпуск
09:21 Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR Cup в Уоткинс-Глен
00:17 Виньялес: возвращение на подиум сохранило мне мотивацию и уверенность
6 августа 2017, воскресенье
23:11 Туррини: привлекает мысль о паре Феттель — Леклер в «Феррари»
22:50 Петров набрал первые очки в сезоне немецкой Формулы-4
21:34 Росси: мне трудно в гонках от флага до флага
20:38 Магнуссен: не удивлён, что останусь в «Хаасе», у меня двухлетний контракт
19:44 Экклстоун заплатил Джонсу за пропуск Гран-при ЮАР — 1985
18:30 Маркес: мы гонялись в честь Анхеля Ньето, это было дополнительной мотивацией
17:18 Роуленд: все уважают Кубицу, но для меня он конкурент
16:23 Маркес укрепил лидерство в личном зачёте, Росси сократил отставание от Довициозо
15:58 Маркес выиграл гонку Гран-при Чехии, Росси финишировал четвёртым
14:48 Хэмилтон: «Мерседес» в первой части сезона потерял больше очков, чем «Феррари»
14:06 «Феррари»: «гало» окажет влияние на поведение задней части болида
12:56 Работы по модернизации «Хунгароринга» начнутся через год
12:00 Росси: все пилоты из топ-7 смогут побороться за подиум в Брно
11:17 Маркес — лучший на разминке Гран-при Чехии, Росси — девятый
10:59 Росси доволен тем, что будет стартовать из первого ряда
09:44 Сайнс: инцидент в Сильверстоуне был убийственным для отношений с Квятом
00:11 Кратчлоу выступил в квалификации Гран-при Чехии, проигнорировав запрет врачей
5 августа 2017, суббота
23:16 Хаккинен: после перерыва «Мерседес» будет очень силён, но «Феррари» не сдастся
Все новости RSS
Партнерский контент