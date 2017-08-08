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В WRC могут появиться этапы в Турции и Хорватии

8 августа 2017, вторник. 22:29 Авто

В следующем сезоне в WRC могут появиться два новых этапа чемпионата. В частности, в календарь могут добавиться этапы в Турции и Хорватии. Первоначально ожидалось, что в 2018 году зрители увидят Ралли Новой Зеландии. Тем не менее источники подтвердили, что Турция готова к возвращению WRC и проведению гравийного ралли, сообщает Motorsport.

Что касается Хорватии, то она может заменить в календаре Польшу. Руководство Ралли Польши не всегда справляется со взятыми обязательствами, в связи с чем боссы WRC рассматривают исключение этого этапа из чемпионата.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
WRC
Новости. Авто
8 августа 2017, вторник
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