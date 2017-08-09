Лёб протестировал раллийный автомобиль «Ситроена» C3 на асфальте

Девятикратный чемпион мира в WRC Себастьен Лёб 8 августа провёл тесты раллийного автомобиля Citroen C3 на асфальте в регионе Мозель, неподалёку от Страсбурга. Француза впечатлила скорость современной машины «Ситроена».



«Ощущения были очень хорошими. Впечатляло то, как автомобиль проходит скоростные повороты по сравнению со старой машиной WRC. На сухом асфальте в конце сессии машина была очень быстрой. Я пилотировал не так много машин, чтобы сравнивать, но в сравнении со старым автомобилем WRC всё же немного лучше.



Утром было тяжело прочувствовать машину на мокром асфальте. Дождь был сильный, и тяжело было работать с шинами в этих условиях. Автомобиль вёл себя более нервно, чем старая машина WRC, так что это усложнило его пилотирование. Но на сухой трассе ощущения были хорошими», — рассказал о тестах Лёб, слова которого приводит сайт WRC.