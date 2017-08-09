Окон: я работаю намного больше Переса и не собираюсь быть постоянно позади него

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал о соперничестве с более опытным партнёром по команде — Серхио Пересом.



«Надеюсь, мои результаты в этом сезоне удивили Переса. Я здесь вовсе не для того, чтобы постоянно быть позади него. Мне хочется атаковать на пределе. Раз у меня меньше опыта, чем у Переса, то мне приходится работать больше него. Не хочу говорить, насколько больше я работаю, но это заметная разница. Я провожу много тренировок в спортзале, и это помогает мне пилотировать. Уверяю вас, по силе я не уступлю даже тем, кто в два раза габаритнее меня. А если бы результаты в Формуле-1 напрямую зависели от силы воли гонщиков, то я бы постоянно поднимался на подиум», — сказал Окон в интервью пресс-службе чемпионата.