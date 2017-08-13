Феттель: то, что другие копируют решения «Феррари» — это хороший знак

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что другие команды копируют решения его команды, а это является результат хорошей работы итальянцев в этом году.



«Это факт, что последние пару лет у нас была не лучшая машина, и мы были не лучшими в разработке машины. Но если сравнить с последними тремя годами, этот сезон – совсем другая история. Мы продолжаем прогрессировать и то, что другие копируют решения «Феррари» — это хороший знак. Это результат хорошей работы», — приводит слова Феттеля Autosport.

