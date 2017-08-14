Лоренсо: Гран-при Австрии стал для меня лучшим в «Дукати»

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо заявил, что Гран-при Австрии стал для него лучшим в составе «Дукати». В Австрии Лоренсо финишировал четвёртым.

«Это не лучший результат, потому что в Хересе я финишировал третьим. Но в Хересе я проиграл 14 секунд Педросе, в Барселоне проиграл Дови девять, но теперь разница была всего шесть секунд.

Вдобавок я лидировал дольше, чем когда-либо, — десять кругов, и к тому же был на первом ряду. По скорости это лучший уик-энд. И по ощущениям. Мы должны быть довольны, но я хочу большего, и команда ждёт большего от меня. Мы делаем огромные шаги, и сделать последний я надеюсь на тестах в Мизано", — цитирует Лоренсо Autosport.