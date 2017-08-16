Эллисон: провальное выступление в Монако пошло на пользу «Мерседесу»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что провальное выступление на Гран-при Монако оказалось очень полезным для немецкой команды, поскольку позволило выявить слабые места болида.



«Эта гонка была очень полезной для нас, потому что она указала на те места, в которых мы испытываем проблемы. Этот этап принёс очень большую выгоду. До Монако мы выиграли несколько гонок, мы завоёвывали поулы на всех Гран-при, кроме одного. Наша машина была явно быстрой, и мы могли льстить себе, что всё будет хорошо. Но нам было очень полезно увидеть, где у нас есть проблемы, которые нужно решить, потому что нам не понравился опыт Гран-при Монако.



Самым большим фактором было лучшее понимание нашей машины. После Монако у нас пока не было ни одной слабой гонки. И после Монако у нас был Гран-при Канады, куда мы не привезли ни одного обновления», — цитирует Эллисона Motorsport.