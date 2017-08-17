Боттас: «Мерседесу» надо работать над максимальной прижимной силой

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас обозначил главное направление для улучшения болида.

«Думаю, как минимум две следующие гонки подходят нам лучше, чем „Феррари“. Но мы уже добились хорошего прогресса. У нас определённо есть работа — «Феррари» быстр в поворотах, и нам надо с этим что-то делать. Надо работать над максимальной прижимной силой, это главное.

Впереди ещё много трасс, требовательных к прижимной силе. В Спа дело больше в эффективности, в Монце прижимная сила очень низкая, а вот в Сингапуре она будет важна.

Мы много работаем над улучшением машины. Без прогресса сезон для нас будет трудным", — цитирует Боттаса Autosport.