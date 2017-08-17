Росси: не слишком умно думать о победе в чемпионате

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси после седьмого места на Гран-при Австрии не думает о завоевании титула. В чемпионате итальянец идёт четвёртым, уступая Марку Маркесу 33 очка.

«Не слишком умно думать о победе в чемпионате, когда ты седьмой. Сначала надо стать боеспособным. Зарко счастлив потому, что обошёл меня и Маверика, но я бы пятому месту не радовался.

Половину гонки я провёл рядом с «Хондой» и «Дукати», а другую — рядом с двумя «Ямахами». Видел, что с износом шин у нас куда больше проблем с ускорением, чем у остальных. Нам надо думать не о победе над Зарко, а о борьбе с «Хондой» и «Дукати», — цитирует Росси Autosport.