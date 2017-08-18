MotoGP. Зарко нацелен на место в заводской команде «Ямаха»

Гонщик команды Yamaha Tech3 Йохан Зарко не скрывает своих намерений заполучить место в заводской команде MotoGP «Ямаха». На Гран-при Австрии Зарко смог финишировать на пятом месте, опередив гонщиков «Ямахи» Маверика Виньялеса и Валентино Росси.



«Я не могу объяснить, почему я был быстрее, чем они (Росси и Виньялес), но мне нравится эта трасса. И, быть может, это иногда придаёт больше энергии, чем выступление на трассе, которая вам не нравится. Я думаю, что так оно и есть. Но байк тоже работает хорошо, и в будущем я хочу заполучить мотоцикл заводской команды. Финишировать впереди них — способ заработать это место», — цитирует Зарко Motorcyclenews.