Грожан доволен прогрессом «Хааса» во втором сезоне команды в Ф-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан доволен тем, как развивается его команда.



«Мы уже достигли довольно многого. Сейчас мы уже набрали столько же очков, сколько за весь прошлый год, и если бы не провал в Мельбурне, у нас могло быть на шесть-восемь очков больше. Команда растёт, во второй год мы продемонстрировали рост, а не спад, как многие ожидали. И я очень доволен этим.



Я думаю, что в целом есть много вещей, которые мы можем улучшить, и есть намного больше возможностей для этого. И прекрасно осознавать это, потому что мы ещё не выжали все 100% из нашего потенциала», — цитирует Грожана Crash.