Штайнер: все конкуренты заставляют переживать

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер, комментируя высокую плотность борьбы в середине пелотона, отметил, что любая команда-конкурент заставляет его переживать.

«Все конкуренты заставляют переживать. Но это даёт и некоторые возможности. „Уильямс“ показал плохой темп в Венгрии, но я не делаю каких-то выводов. Борьба в середине очень плотная, и всё меняется каждую неделю.

Мы были сильны в Австрии, но показали слабый результат в Венгрии, тут есть взлёты и падения. Думаю, что тот же «Уильямс» вновь будет силён в Спа и в Монце. Борьба в середине очень плотная, так что небольшое преимущество на том или или ином автодроме может помочь вам быть впереди", — приводит слова Штайнера ESPN.