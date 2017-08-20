Ферстаппен: был бы очень рад возвращению Кубицы в Формулу-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен хотел бы возвращения Роберта Кубицы в Формулу-1.

«Мне трудно оценить со стороны, как хорошо он отработал в Венгрии. Только команда знает, как он справляется со своей рукой и сколько топлива было в его болиде. Но я могу ответить на этот вопрос с эмоциональной точки зрения: я был бы очень рад возвращению Роберта в Формулу-1. И это была бы восхитительная история для спортивного мира», — приводит слова Ферстаппена Speedweek.

После Гран-при Венгрии Кубица впервые сел за руль современного болида Ф-1. Он отработал на тестах на «Хунгароринге» с «Рено».