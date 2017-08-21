В Спа «Хаас» будет использовать тормоза «Брембо»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что на Гран-при Бельгии его команда планирует и спользовать тормоза от производителя «Брембо».



«В Спа мы будем использовать тормоза «Брембо», а там будет видно. Но на данный момент план состоит в том, чтобы использовать «Брембо», — цитирует Штайнера GPUpdate.



Босс «Хааса» также признался, что ожидает серьёзную конкуренцию в середине пелотона на этапах в Спа и Монце. «В Австрии у нас был четвёртый по скорости болид, а в Венгрии четвёртой по скорости была команда «Рено». Сейчас похоже, что такие команды, как «Рено» и «Макларен», добились прогресса, но, возможно, это связано с особенностями трасс. Никто не знает. Все размышляют, и я просто не хочу порождать слухи», — отметил он.