Квят: трасса в Спа очень плавная, и там легко попасть в слипстрим

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии.

«Это не только самая длинная трасса в календаре, но и очень плавная, из-за чего езда по ней — большое удовольствие. Это единственная трасса, которую мы исследуем на скутере, ведь идти пешком слишком долго!

Другой интересный момент: трасса такая большая, что в одной части может быть дождь, а другая останется сухой. Так что надо быть готовым ко всему.

Также там интересно выступать благодаря слипстриму — в него легко попасть в какой-то момент, и временами он очень полезен. Особенно в квалификации", — приводит слова Квята сайт команды.