«Феррари» объявила о продлении контракта с Райкконеном

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о продлении контракта с финским гонщиком Кими Райкконеном. Новое соглашение с чемпионом мира 2007 года рассчитано на сезон-2018, сообщается на официальном сайте «Скудерии».



Ранее ходили слухи о том, что «Феррари», вероятнее всего, сохранит в команде финского гонщика на следующий год, однако итальянская пресса ожидала объявления о продлении соглашения с Райкконеном, равно как и с Себастьяном Феттелем на Гран-при Италии, который будет проходить с 1 по 3 сентября в Монце.