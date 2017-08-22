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Песегов: машина просто-напросто «заугливала» либо выпрямлялась

22 августа 2017, вторник. 16:31 Авто

Гонщик команды Tuning Factory Алексей Песегов рассказал, как для него сложился шестой этап Российской дрифт серии на автодроме «Нижегородское кольцо».

«Работы с машиной были проведены минимальные. Мы просто подготовили её к этапу, проверили всё — сход-развал и прочие мелочи. Этого было достаточно. Автомобили в четверг прошли техком, ничто не предвещало никаких проблем. В пятницу я сел за руль, прогрел машину и поехал на трассу. В итоге сделал два проезда, и на „Скае“ порвался редуктор с парой 3.7, которая идеально подходила для Нижнего Новгорода. У нас в запасе была только пара 3.9, и нужную в принципе не представлялось возможности найти, потому что в техническом парке пара 3.7 достаточно редкая. Так что поменяли на 3.9. На ремонт ушло много времени, и получилось так, что я выехал на этой паре сразу на квалификацию. Пришлось также ехать на четвёртой передаче, но машина находилась на больших оборотах, иногда упиралась в отсечку, что не очень хорошо ни для мотора, ни для динамики разгона в дуге. Получилось, что я не вкатался в траекторию и занял в квалификации 19-е место с 90 баллами.

Суббота начиналась отлично. Вечером после квалификации мы всё проверили, все настроили, настроили сход-развал. Всё было в порядке. Приехали на трассу рано утром, прошли медкомиссию, и… Только началась тренировка, все выезжают, и я еду, и у «Ская» выпадает привод из дифференциала. Машина уже никуда не едет. Естественно, мы попробовали вставить его назад, я проехал чуть дольше, но всё повторилось. Занялись решением проблемы. Подумали, что бывает такое, когда достаточно сильно изменены настройки сход-развала и привод как бы натянут, в отличие от обычного состояния, так что подложили шайбу под привод, как это обычно делается. Но этого хватило, лишь чтобы доехать до парада участников. Я опять пропустил тренировки, вообще не выезжал. На параде привод снова выпал, и было решено менять главную пару вместе с блокировкой, так как, скорее всего, проблема была в блокировке, и стопорное кольцо было разломано после того, как сломалась пара 3.7. Поменяли блокировку, пришлось поставить её с главной парой 4.1, то есть 100% мне нужно было ехать на пятой передаче. Это дополнительное переключение на разгоне и немного не те обороты на протяжении всей трассы – чуть меньше.

Всё поставили, я выехал на парные заезды. Предстояло бороться с Иваном Никулиным, он хороший пилот, и я переживал в том плане, нормально ли будет вести себя машина, так как она вообще была не опробована. На прогреве «Скай» вёл себя очень странно, у меня сложилось впечатление, что, возможно, резина не прогрелась. Машина просто-напросто «заугливала» либо выпрямлялась, но не было времени выяснять причину. В итоге в парных с Никулиным всё более-менее обошлось, я проехал хорошо, прошёл дальше. А вот в заезде с Гочей Чивчяном получилось, что когда я начал крутить пятаки, понял, что блокировка абсолютно не работает, то есть одно колесо крутится. Времени на то, чтобы решить этот вопрос, не было, менять блокировку — гораздо больше, чем 5 минут. Поехал так, и заезд не получился", — приводит слова Песегова официальная страница его команды в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
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