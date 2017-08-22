Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2018. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использоваться «конюшнями».



В последней версии учтены новость о продлении контракта между командой «Феррари» и Кими Райкконеном, а также свежие трансферные слухи.

Ещё сезон для Райкконена. Составы команд Формулы-1 на 2018 год Трансферный рынок Формулы-1 вновь набирает обороты. Вся информация о контрактах гонщиков и свежие слухи — в нашей таблице.

Таблица доступна по ссылке:

Формула-1. Составы команд — 2018