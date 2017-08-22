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Шектер: Ферстаппен сильнее, чем был я

22 августа 2017, вторник. 21:25 Авто

Чемпион Формулы-1 1979 года Джоди Шектер рассказал об отношении к действующим пилотам чемпионата, отметив, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен пилотирует даже лучше, чем он.

«Ферстаппен напоминает меня, особенно я это чувствовал в самом начале, но, вероятно, он сильнее, чем был я. Также мне нравится Хэмилтон, но у меня были аварии, подобных которым у него никогда не было.Что касается Феттеля, он также очень силён, хотя три года назад он был бит Риккардо.

Алонсо? Хорош на трассе, но у него неправильное поведение, достаточно примера 2007 года в «Макларене», — приводит слова Шектера Grandprix.

Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
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Макс Ферстаппен
Новости. Авто
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