Шектер: Ферстаппен сильнее, чем был я

Чемпион Формулы-1 1979 года Джоди Шектер рассказал об отношении к действующим пилотам чемпионата, отметив, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен пилотирует даже лучше, чем он.

«Ферстаппен напоминает меня, особенно я это чувствовал в самом начале, но, вероятно, он сильнее, чем был я. Также мне нравится Хэмилтон, но у меня были аварии, подобных которым у него никогда не было.Что касается Феттеля, он также очень силён, хотя три года назад он был бит Риккардо.

Алонсо? Хорош на трассе, но у него неправильное поведение, достаточно примера 2007 года в «Макларене», — приводит слова Шектера Grandprix.