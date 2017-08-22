Росберг: будущее в Формуле-E

Чемпион Формулы-1 минувшего сезона Нико Росберг поделился мыслями относительно Формулы-E, не став отвергать возможности когда-либо поучаствовать в ней в качестве управленца.

«В этом заключается будущее всего мира, и очень захватывающе видеть, как все производители выкладывают свои карты на стол».

Также немец прокомментировал возможность работы в Формуле-E в команде «Мерседес» в роли руководителя.

Моя карьера в Формуле-1 определённо завершена, но автоспорт всегда будет частью моей жизни, так что посмотрим, как всё сложится. Это всегда будет моей страстью, и возможности будут всегда. Не обязательно, что это произойдёт сейчас, возможно, пройдёт и 10 лет, но я буду открыт для разных вариантов", — приводит слова Росберга DPA.