Эрикссон: В Спа большое значение имеет погода

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился мыслями относительно предстоящих Гран-при Бельгии и Гран-при Италии, отметив, что не последнюю роль в гонке в Спа будут играть погодные условия.

«Хорошо вернуться к работе после отдыха. В этот уик-энд мы едем в Спа, где проходит одна из самых ярких гонок года. Все эти знаменитые повороты, особенно „О Руж“, превращают этап в Бельгии в большой вызов. Как правило, немалую роль в гонке в Спа играет и погода, так что это добавит интриги.

Что касается Монцы, то там один из самых исторических автодромов. Туда всегда приятно возвращаться и видеть болельщиков, которые полны энтузиазма. Учитывая низкий уровень прижимной силы на трассе в Италии, нам будет важно добиться максимально высокой скорости на прямых», — приводит слова шведа пресс-служба «Заубера».