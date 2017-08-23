Райкконен: о новом контракте с «Феррари» договорились быстро

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал продление контракта со «Скудерией» на сезон-2018. О новом соглашении было официально объявлено 22 августа.



«Мы начали обсуждать контракт на более позднем этапе и быстро договорились. Размышления были недолгими. Я знал о новом контракте в течение некоторого времени, но только сейчас прочёл о нём в газете. Я бы не подписал его, если бы мне он не нравился и не предполагал хорошего сотрудничества с командой.



На данный момент для меня хорошо подписывать однолетние контракты. Но так или иначе неважно, есть у меня другой контракт или нет, я всегда стараюсь изо всех сил», — цитирует Райкконена F1Today.