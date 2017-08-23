175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Уэббер: Ферстаппен беспечно проводит гоночные уик-энды

23 августа 2017, среда. 12:47 Авто

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену не хватает стабильности в пятничных и субботних сессиях гоночных уик-эндов.

«Оба парня хорошо справляются с работой в этом году, но Макс, вероятно, немного более беспечен в проведении уик-энда. Он часто вылетает с трассы по пятницам и субботам, что оказывает давление на механиков, готовящих болид. Я бы хотел видеть его на трассе немного больше. Но он выходит за пределы. Когда дело доходит до воскресенья, он не так много ошибается. Из-за технических проблем он потерял гору очков, и это было тяжело принять.

Риккардо не столь силён по воскресеньям, но он самый стабильный гонщик в Формуле-1. Он всегда выжимает максимум из того, что имеет, и тяжело представить, что он мог бы сделать больше», — цитирует Уэббера Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Марк Уэббер
Новости. Авто
23 августа 2017, среда
12:47 Уэббер: Ферстаппен беспечно проводит гоночные уик-энды
12:04 Райкконен: о новом контракте с «Феррари» договорились быстро
11:31 Фольгер: мы с Зарко боремся за место Валентино Росси в «Ямахе»
10:59 Ф-1 договорилась о новом контракте с организаторами Гран-при Китая
10:15 Основатель американской команды Ф-1 Shadow Дон Николс умер в возрасте 92 лет
00:50 Норрис планирует в следующем году выступать в Формуле-2
22 августа 2017, вторник
23:58 Бутсен: Вандорну нужно набраться терпения, он может стать чемпионом
23:10 Эрикссон: в Спа большое значение имеет погода
22:36 Росберг: будущее — в Формуле-E
21:59 Верляйн: возвращаюсь на трассу с уверенностью
21:25 Шектер: Ферстаппен сильнее, чем был я
20:14 В «Форс Индия» и «Торо Россо» недовольны внедрением «гало» с 2018 года
19:49 В «Хонде» изменили подход к развитию двигателя
18:53 Ки продлил контракт с «Торо Россо»
18:40 Вольф считает, что «Мерседес» не будет явным фаворитом Гран-при Бельгии
17:53 «Фольксваген»: текущие расходы Формулы-1 ведут её по опасному пути
17:37 Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018
16:31 Песегов: машина просто-напросто «заугливала» либо выпрямлялась
16:20 Вольф: философия «Мерседеса» даёт Феттелю некое преимущество
16:19 Пшигонски: для меня возможное возвращение Кубицы в Формулу-1 — не чудо
15:37 Хембри: Ф-1 следует сгруппировать гонки по регионам
14:46 Стролл: не могу назвать Спа своей любимой трассой
14:35 Масса выступит на Гран-при Бельгии в специально подготовленном к Спа шлеме
13:38 «Феррари» объявила о продлении контракта с Райкконеном
13:04 Росберг: надеюсь, нас ждёт борьба за титул до последней гонки сезона
12:25 Пилоты Ф-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Италии
12:13 Булье: предстоящая гонка в Спа будет особо знаковой для «Макларена»
11:55 Вандорн: надеюсь, предстоящие гонки будут для «Макларена» многообещающими
11:01 Абитебуль: Кубица хорошо проявил себя за рулём машины 2017 года
10:36 Хэмилтон посетил Кубу в качестве посла ЮНИСЕФ
10:04 MotoGP: следующая мера по улучшению безопасности на пит-лейн — «леденцы»
00:14 Палмер: потенциал есть и у меня, и у машины «Рено»
21 августа 2017, понедельник
23:04 Харви получит место Алёшина на двух последних этапах сезона IndyCar
22:36 Глок: моя дисквалификация непонятна и нелогична
21:21 Таффен: в Спа и Монце «Рено» представит обновления мотора
21:01 Хюлькенберг: последние гонки вдохновили меня
20:06 Алонсо: проезжая «Красную воду», видишь только небо
19:30 Гонка Гран-при Бельгии может пройти под дождём
18:26 Сайнс-младший: люблю Спа, но ни разу не добирался там до финиша
18:10 Квят: трасса в Спа очень плавная, и там легко попасть в слипстрим
18:10 В Формуле-1 может появиться беспилотная машина безопасности
17:11 Тост: в Спа и Монце «Торо Россо» ждёт проблем
16:04 Маллья: «Форс Индия» всё ещё надеется на подиум в этом году
15:37 В Спа «Хаас» будет использовать тормоза «Брембо»
15:10 Окон: в Спа «Форс Индия» может быть конкурентоспособной
Все новости RSS
Партнерский контент