Уэббер: Ферстаппен беспечно проводит гоночные уик-энды

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену не хватает стабильности в пятничных и субботних сессиях гоночных уик-эндов.

«Оба парня хорошо справляются с работой в этом году, но Макс, вероятно, немного более беспечен в проведении уик-энда. Он часто вылетает с трассы по пятницам и субботам, что оказывает давление на механиков, готовящих болид. Я бы хотел видеть его на трассе немного больше. Но он выходит за пределы. Когда дело доходит до воскресенья, он не так много ошибается. Из-за технических проблем он потерял гору очков, и это было тяжело принять.



Риккардо не столь силён по воскресеньям, но он самый стабильный гонщик в Формуле-1. Он всегда выжимает максимум из того, что имеет, и тяжело представить, что он мог бы сделать больше», — цитирует Уэббера Autosport.