Британский мотогонщик и телеведущий поработает в боксах «Уильямса» в Спа

Команда «Уильямс» объявила, что британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин отработает в боксах конюшни на Гран-при Бельгии.



« У Гая будет очень напряжённый график во время гоночного уик-энда в Спа, где он будет помогать с подготовкой болида FW40. Гай отработает две 90-минутные тренировки в пятницу и ещё одну часовую практику в субботу, перед тем как приступит к работе в квалификации и гонке.



Гаю предстоит работать с самой быстрой командой по проведению пит-стопов, установившей рекордное время проведения пит-стопа в 2,02 секунды на Гран-при Великобритании», — сообщается в пресс-релизе команды.