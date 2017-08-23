Вандорн потеряет 35 позиций на старте Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет оштрафован на стартовой решётке Гран-при Бельгии. Вандорн потеряет 35 позиций из-за замены нескольких компонентов силовой установки.

В Бельгию «Хонда» привезёт вторую версию третьей спецификации своего мотора. На этом этапе её получит только Вандорн. На его болид установят пятый двигатель внутреннего сгорания, восьмую турбину, восьмой блок MGU-H, пятый блок MGU-K, шестую батарею и электронику.

Предполагается, что напарник Вандорна, Фернандо Алонсо, получит новый мотор на Гран-при Италии.