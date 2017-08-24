Алези ожидает, что Феттель останется в «Феррари»

Бывший гонщик Ф-1 Жан Алези ожидает, что Себастьян Феттель продлит контракт с «Феррари». Ранее «Скудерия» объявила о подписании нового соглашения с напарником немца Кими Райкконеном.



«Феттель является любимчиком «Феррари». Мы говорим о парне, который любит гоняться и является ориентиром для всей команды.



«Феррари» сделала гигантские шаги вперёд в этом году и теперь имеет болид, позволяющий бороться за победу почти на каждой трассе. Кроме того появился отличный командный дух благодаря усилиям Маурицио Арривабене и Скерджио Маркьонне. Решение сохранить Кими лишь упрочит эту атмосферу, поскольку Райкконен и Феттель не испытывают ревности друг к другу.



Я думаю, что Феттель тоже обновит контракт. Команда выстроена под него. Но я также думаю, что если в «Феррари» будет новый пилот, то у него также не будет проблем с Кими в 2018 году», — цитирует Алези F1Today.