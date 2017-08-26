Марко: «Торо Россо» не может превратить большие инвестиции в очки

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выразил недовольство работой «Торо Россо» в нынешнем сезоне.

«В „Торо Россо“ были сделаны большие инвестиции. Но они не могут превратить их в очки. Команда и пилоты допускают ошибки, случаются технические неполадки. Машины, техники хватило бы, чтобы занять пятое место, но они не могут этого добиться.

Не думаю, что сейчас лучшее время для продажи «Торо Россо». В Liberty говорят о том, чтобы лучше распределять доходы, а значит маленькие команды вроде «Торо Россо» получат больше денег. Это может оказаться хорошей сделкой. В то же время траты «Ред Булл» действительно очень велики", — цитирует Марко Globo.