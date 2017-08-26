Лауда: обсуждали с Феттелем переход в «Мерседес»

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда признал, что команда вела переговоры о переходе пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

«Мы один раз коротко обсуждали с ним это, но „Феррари“ стала более боеспособной, и у него оказалось меньше причин для ухода. Следовательно, мы прекратили эти разговоры пару месяцев назад.

Каждый пилот, если он умён, ведёт переговоры не с одной командой. Тогда твоя позиция в переговорах крепче. Так сделал и он", — приводит слова Лауды F1i.

Сегодня, 26 августа, «Феррари» объявила о продлении контракта с Феттелем на три года.