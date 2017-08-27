Гасли — о шансах попасть в Ф-1: всё выглядит хорошо, постоянно общаюсь с Марко

Пилот молодёжной программы развития «Ред Булл» Пьер Гасли, выступающий в этом году в Супер Формуле, дал понять, что всё ещё рассчитывает получить место в Формуле-1 в следующем сезоне.

«На данный момент всё выглядит хорошо, но до тех пор, пока нет контракта, ничего не может быть решено. Мы общаемся с Марко постоянно, каждую неделю. Очевидно, что после прошлогоднего успеха в GP2 все мои мысли связаны с Формулой-1, это единственная цель.

Это моя жизнь, моя мечта, и это единственная машина, которой я хочу управлять. Я буду делать всё возможное и надеюсь, что окажусь в Формуле-1. Мои отношения с «Ред Булл» становятся всё лучше и лучше. Да, я чувствую давление с их стороны, так как отличную работу надо выполнять не только на трассе, но и за её пределами. Но такое отношение идёт на пользу, и сейчас я лучше, чем был прежде», — приводит слова Гасли GPUpdate.