Масса: доволен своей отличной гонкой — это словно победа

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал ход гонки Гран-при Бельгии, в которой он финишировал восьмым после старта с 14-й позиции.

«Я очень доволен сегодняшней гонкой. Это словно победа. Отличный старт, отличные обгоны, хороший темп для машины, с которой вчера были проблемы, так что я очень доволен — в том числе тем, что сумел оставить позади ряд машин. Думаю, сегодня была очень насыщенная гонка, но я очень доволен. Я знаю, что восьмое место — не самая приятная позиция, если учитывать, чего я добился в своей карьере, но то, как я сегодня управлял автомобилем и провёл гонку, определённо было словно победой — так что я доволен. Без сомнений, нужно многое понять и улучшить машину, потому что в двух прошлых гонках она не работала, но я доволен своей отличной гонкой», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».