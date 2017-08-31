Александер Росси: Алонсо не понадобится адаптация в IndyCar

Гонщик серии IndyCar Александер Росси считает, что было бы здорово, если бы гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо перешёл в североамериканский чемпионат в 2018 году. Некоторые предполагают, что испанец мог бы использовать такой сезон в IndyCar, чтобы в 2019 году подыскать для себя в Ф-1 более конкурентоспособную команду.



«Я думаю, что Фернандо не потребовалось бы никакой адаптации. Мы видели это в Индианаполисе. Но я думаю, что он всегда удивлялся, как и я, насколько хороши парни в этом чемпионате и что одна ошибка может стоить потери одной десятой, которая может отделять 5-е место от 12-го. Мы видим это на каждой сессии в каждый уик-энд, и я думаю, что это довольно безумно.



Я думаю, что это было бы здорово для чемпионата. Мы увидели, какую реакцию вызывало его участие в «Инди 500», но очевидно, что у этой гонки более глобальный охват, чем у других», — цитирует Росси Beyondtheflag.