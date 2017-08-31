Масса: было бы здорово завоевать ещё один подиум в Монце для «Уильямса»

Бразильский гонщик команды «Уильямс» Фелипе Масса дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Италии, который будет проходить с 31 августа по 2 сентября на трассе Монцы.



«Мне очень нравится трасса в Монце, и Италия — эта страна, где мне нравится гоняться. Мне удалось завоевать два подиума в Монце для «Уильямса», и было бы приятно завоевать ещё один. Это замечательная трасса с потрясающими болельщиками Формулы-1, поэтому всегда приятно возвращаться в Монцу», — приводит слова Массы пресс-служба команды.