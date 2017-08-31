Отец Росси: Валентино опасается перелома и плохо себя чувствует

Ранее сообщалось, что многократный чемпион MotoGP, пилот команды Movistar Yamaha Валентино Росси попал в серьёзную аварию. Итальянец был госпитализирован с травмами правой ноги.

После инцидента с прессой связался отец Валентино — Грациано Росси. По его словам, на данном этапе ситуация обстоит не лучшим образом.

«Валентино настроен не очень оптимистично. Они боятся, что у него перелом. Он сказал мне, что чувствует себя очень плохо», — приводит слова Росси-старшего Motorsport.

Также с официальным заявлением по поводу произошедшего выступила и команда Росси. В пресс-релизе сообщается, что пилот получил травму во время тренировки.

«Пилот Movistar Yamaha MotoGP Team Валентино Росси попал в аварию недалеко от своего дома во время тренировки. 38-летний итальянский гонщик было доставлен в госпиталь Ospedale Civile di Urbino. Официальное заявление лечебного учреждения будет опубликовано позже», — говорится в релизе.

Отметим, что эта авария уже не первая для Росси в этом году. В мае итальянец, также во время тренировочной сессии, стал участником инцидента, вследствие которого был госпитализирован с незначительными травмами грудной клетки.