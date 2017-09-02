Риккардо: смотрю на Феттеля и Хэмилтона и думаю: «Мне бы машину, как у вас»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признал, что завидует болидам Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, но не теряет мотивации из-за своей машины.

«Я сморю на Себа и Льюиса и думаю: „Мне бы машину, как у вас“. Признаю, что они выступают на высшем уровне, но я тоже мог бы.

Я оставил позади дни с потерей мотивации, смотрю на картину, в общем. Всё, благодаря чему можно учиться, это возможность стать сильнее. Когда я получу чемпионскую машину, поеду на ней. И воспользуюсь каждой её частью», — цитирует Риккардо Guardian.