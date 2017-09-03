Гьотто: очень доволен ещё одной победой, Russian Time сделала шаг вперёд

Победитель второй гонки итальянского этапа Формулы-2, гонщик Russian Time Лука Гьотто прокомментировал свой успех.

«Было непросто, так как я лишился победы в домашней основной гонке почти в полночь. Из-за эмоций я плохо спал и поэтому утром чувствовал себя не очень хорошо. Но всё это проходит, когда ты надеваешь шлем. Я очень доволен ещё одной победой, которая доказывает, что вчерашнее выступление не было случайностью и что у нас отличный темп и на сухой, и на мокрой трассе, — мы сделали шаг вперёд. Спасибо всем — машина была великолепна в этот уик-энд», — приводит слова Гьотто пресс-служба его команды.