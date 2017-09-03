Маркьонне: «Феррари» провалила Гран-при Италии

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне остался крайне недоволен выступлением команды на Гран-при Италии. Себастьян Феттель финишировал в Монце третьим и потерял первое место в чемпионате. Кими Райкконен пришёл к финишу пятым. Победу одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Думаю, мы всё провалили. Машины были неверно настроены. Кажется, мы недооценили эту трассу. Думаю, мы перенесли провалы из Испании и Бельгии сюда. Нам надо вернуться на базу и во всём разобраться. Но в Сингапуре мы вернёмся», — приводит слова Маркьонне Motorsport.