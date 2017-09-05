Лоренсо: время помогать Довициозо будет в конце сезона

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо выразил готовность помочь партнёру по «Дукати» Андреа Довициозо в борьбе за чемпионский титул, но на более поздней стадии сезона.

«Пока мы с командой ещё не говорили о помощи Дови. Но в конце сезона придёт время сделать это, если он сохранит своё положение. Сейчас впереди ещё много гонок, а я продолжаю прогрессировать. Если я смогу бороться за победу — буду пытаться», — цитирует Лоренсо Autosport.

Сейчас Довициозо возглавляет чемпионат, имея 183 очка. Лоренсо идёт седьмым, отставая на 93 балла.